Депутат Запорожского областного совета пожаловался на несогласованность действий различных ветвей власти.

Шаг украинской власти к ослаблению налоговой нагрузки, а именно принятие закона, согласно которому с 1 января 2022 года операции с ломом не облагаются НДС, в настоящее время привел к авральной ситуации в этой отрасли промышленности – заводы на грани остановки, а тысячи их рабочих под угрозой сокращения.

Об этом пишет депутат Запорожского областного совета Станислав Чередниченко.

Всему виной несогласованность действий различных ветвей власти.

Дело в том, что соответствующий закон (№1947-XI "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений") об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке лома до 1 января 2027 года также предусматривает, что Кабинет министров должен утвердить конкретный перечень видов лома, которые подпадают под действие этого закона.

Однако по состоянию на 26 января этого года такие утвержденные перечни отсутствуют: Кабмин не внес изменения в действующие перечни, утвержденные постановлением правительства №15 от 12 января 2011 года, о продлении их действия.

"При отсутствии указанного постановления Кабмина образуется правовая коллизия: с одной стороны операции с металлоломом не облагаются НДС, с другой – невозможно определить, какие именно его виды подпадают под действие закона", – отмечает Чередниченко.

По его словам, из-за этого сейчас предприятия Запорожской области, такие как ЧАО "Днепроспецсталь" и ООО "Метпромсервис", могут оказаться на грани остановки.

"Невыполнение заказов в срок, ежедневные убытки предприятий и, как следствие, возможная их остановка, приведут к сокращению около 8 тыс. работников и усложнят экономическую ситуацию в регионе", – подчеркивает Чередниченко.

Как отмечает депутат облсовета, Кабмин неоднократно принимал свое решение несвоевременно, провоцируя возникновение такой правовой коллизии.

И сейчас, чтобы избежать большой экономико-социальной проблемы, крайне важным является срочное принятие постановления Кабинета министров о видах лома.

Но есть и простой, уже неоднократно апробированный, выход из этой ситуации.

"С технической точки зрения правительство не разрабатывало новое постановление каждый раз, а продлевало действие действующего, не меняя его по сути. Его содержание актуально и сейчас, оно удовлетворяет все стороны – как металлургов, так и заготовителей металлолома. Поэтому на сегодня полностью отсутствуют какие-либо препятствия для пролонгации до 1 января 2027 года действия постановления Кабинета министров №15 от 12 января 2011 года", – объясняет депутат.

С другой же стороны, предупреждает Чередниченко, последствия задержки с принятием этого документа будут иметь высокую цену для всей экономики страны.