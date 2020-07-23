В Украине замедлилось падение промышленного производства

Темпы падения промышленного производства в июне замедлились более чем в два раза

По итогам первого полугодия 2020 года падение промпроизводства в Украине составило 8,3% по сравнению с первым полугодием 2019-го.

Об этом сообщает Госстат.

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Темпы падения

При этом в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019-го промпроизводство снизилось на 5,6%, тогда как в мае падение составило 12,2%, апреле — 16,2%, марте — 7,7%.

По сравнению с маем этого года промышленное производство в июне выросло на 4,1%, однако с учетом сезонной корректировки — на 3,4%.

Лидеры падения и роста

Самые высокие темпы падения в первом полугодии 2020 года зафиксированы в машиностроении — минус 22,2%. Самые высокие темпы роста — в химической промышленности — на 7,8%.

Хронология событий

Промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8%после роста на 1,1% в 2018 году.

Спад промышленного производства в Украине в январе 2020 года в годовом выражении – к январю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 5,1% после падения на 8,3% в декабре.

В январе 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что падение промышленного производства в Украине связано с проведением модернизации основной части крупных промышленных предприятий, сокращением спроса на энергоресурсы из-за теплой погоды, негативной внешней конъюнктурой для черных металлов, а также недостаточными объемами и высокой стоимостью кредитования.

Спад промышленного производства в Украине в мае 2020 года в годовом выражении - к маю 2019 года - без учета корректировки на эффект календарных дней снизился до 12,2% после падения на 16,2% в апреле.

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