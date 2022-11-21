Pet Nutrition - одно из подразделений компании Mars, в которое, в частности, входят бренды SHEBA®, WHISKAS®, PERFECT FIT™ и CATSAN™, — модернизировал упаковку своей продукции на европейском рынке, отказавшись от использования 480 тонн пластика. Такая инициатива является частью глобальной программы Mars по разработке упаковки, пригодной для повторного использования, переработки или компостирования.

В течение 2022 года пластиковая упаковка паучей с кормом SHEBA® и PERFECT FIT™ была заменена на бумажную. По подсчетам компании, это помогло сэкономить 220 тонн пластика. Еще 140 тонн пластика удалось избавиться благодаря фасовке в картонные коробки некоторых сухих кормов WHISKAS® на определенных европейских рынках. Коробки изготавливаются из бумаги, сертифицированной FSC (Forest Stewardship Council® - международная некоммерческая организация, основной целью которой является содействие экологически ответственному лесопользованию). Кроме того, во Франции бренд CATSAN™ удалил ненужные слои пластика из своей вторичной упаковки, сэкономив 120 тонн первичного пластика в год.

Для дополнительного стимулирования экономики замкнутого цикла компания Mars начала тестирование оптовых продаж в супермаркете Carrefour во Франции. При покупке корма для домашних животных брендов PERFECT FIT™, CATISFACTIONS™ и WHISKAS® потребителям предоставляются одноразовые или многоразовые контейнеры. Информацию о продукте можно узнать, отсканировав QR-код на дозаторе с продуктом.

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Дери Уоткинс, региональный президент Mars Pet Nutrition Europe, отметила, что "упаковочные отходы — это глобальная проблема", поэтому компания принимает меры по поддержке экономики замкнутого цикла с целью построения мира, в котором упаковочные материалы не становятся отходами, а используются повторно, перерабатываются или компостируются". Она также заверила, что Mars продолжит трансформировать свой бизнес для защиты окружающей среды и заботы о людях и домашних животных.

Больше об инициативе компании Mars по использованию экологической упаковки можно получить на официальном сайте.