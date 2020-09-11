Ключевой акционер Skyrizon отметил, что "Мотор Сич" всегда будет украинской компанией на украинской земле.

Китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (компаний-инвесторов ПАО "Мотор Сич") дал первое интервью украинским СМИ. В мире его называют китайским Илоном Маском из-за громких масштабных высокотехнологических проектов.

Ван Цзин рассказал, какие на самом деле интересы у китайских инвесторов в Украине, что думает о деле "Мотор Сичи", какое будущее ждет предприятие и каковы перспективы инвестиционного спора с государством Украина. Он сообщил, что инвестирует в более, чем 200 компаний, которые работают в более чем 30 странах и регионах мира, включая Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку. В числе интересующих его сфер бизнеса - производство телеком-оборудования, сотовая связь, инфраструктура, спорт, культура и др.

В Украине Ван Цзин работает с 2013 года: вместе с партнерами рассматривал вариант строительства глубоководного порта в Крыму. Однако после аннексии полуострова Россией, отказался от этих планов, хотя и рассматривает возможность вернуться к проекту, но уже на материковой части нашей страны. Кроме того, с 2014 года Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, в 2015 г. начала сотрудничество с ПАО "Мотор Сич". А в 2016 году Ван Цзин и его партнеры совместно инвестировали в ПАО "Мотор Сич".

Свой интерес к "Мотор Сич" бизнесмен поясняет такими факторами, как "огромный и постоянный спрос в Китае и достаточные гарантии финансирования, история долгосрочного дружественного сотрудничества между Китаем и Украиной, высокая степень соответствия между продукцией "Мотор Сич" и спросом на китайском рынке". По состоянию на сегодня китайская сторона вложила в проект "Мотор Сич" уже более 1 миллиарда долларов. Ван Цзин подчеркнул, что восхищается вековой историей компании и назвал фактического руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева символом украинского авиастроения. В то же время, бизнесмен считает, что конкуренция в мире очень высока, и если сейчас не воспользоваться шансом на китайском рынке, скоро продукция "Мотор Сич" утратит актуальность.

Комментируя текущее положение дел на "Мотор Сичи", Ван Цзин сказал следующее: "Мы понесли огромнейшие убытки. Неудачи, удары и давление, от которых мы пострадали, всецело исходят не из коммерческой сферы. Мы до сих пор не знаем, в связи с чем мы были необоснованно лишены наших законных прав без каких-либо ясных объяснений". Напомним, что китайские инвесторы ни сами, ни в партнерстве, не могут с 2016 года вступить в права собственности: сделка заблокирована с 2017 года, акции арестованы по инициативе СБУ, а Генпрокуратура в августе наложила дополнительный арест на акции. При этом АМКУ не дает разрешения на концентрацию - на днях ведомство вернуло совместную заявку Skyrizon и группы DCH, украинского партнера китайских инвесторов. Сотрудничество с DCH китайская сторона начала после того, как "Укроборонпром" заявил о неактуальности совместной со Skyrizon деятельности по "Мотор Сичи". "По неизвестным причинам, "Укроборонпром" не стал использовать эту возможность", - сказал Ван Цзин. И добавил, что китайские инвесторы выбрали DCH в качестве нового партнера, поскольку видят общее направление работы и уважают бенефициара группы: "Александр Ярославский мудрый, энергичный, дальновидный человек, репутация которого уже давно перешагнула за пределы Украины".

Ван Цзин официально опроверг слухи о переносе производства авиадвигателей из Запорожья в Китай: "Мотор Сич" всегда будет украинским предприятием и всегда будет существовать на украинской земле".

В то же время, китайский бизнесмен подчеркнул, что он и его партнеры намерены "решительно отстаивать свои законные права и интересы". Ранее сообщалось, что в Минюст направлена претензия китайских инвесторов "Мотор Сичи" с информацией об их намерении начать инвестиционный спор с государством Украина с целью возмещения понесенного ими ущерба в размере 3,5 миллиарда долларов. При этом Ван Цзин все же надеется на урегулирование ситуации за столом переговоров с украинской властью. "Выигрыш в суде не всегда означает победу. Я искренне надеюсь, что мы с государством Украина сможем прийти к взаимной выгоде, взаимной победе и к совместному развитию".

Как известно, в начале августа 2020 года Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что связанная с ней компания Beijing Skyrizon и украинская группа DCH подали совместное заявление в АМКУ о покупке акций ПАО "Мотор Сич". Одновременно в настоящее время в украинских судах ведется несколько разбирательств по искам различных акционеров "Мотор Сич", которые оспаривают аресты акций. Согласно действующему законодательству Минюст, получив сообщение о намерении иностранного инвестора начать инвестиционный спор, должен создать рабочую группу со всеми вовлеченными в процесс органами власти – ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, АМКУ и др.

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Автор: УНИАН