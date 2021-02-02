Китайское госСМИ Shanghai Securities News не включило Джека Ма в перечень главных предпринимателей страны на фоне его продолжающегося конфликта с властями КНР.

Китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Самый известный бизнесмен Китая не был упомянут в статье Shanghai Securities News на первой полосе. Вместо него издание упомянуло Рена Чжэнфэя из Huawei Technologies, Лей Цзюня из Xiaomi Corp и Вана Чуаньфу из BYD.

Как отмечает агентство, отсутствие упоминаний о Джеке Ма в материале китайского госСМИ подчеркивает, насколько сильно он потерял популярность.

История конфликта

Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».

После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале 2019 года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

28 января 2021 года стало известно о том, что основатель Alibaba готовит масштабную реорганизацию одного из своих стартапов.

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Автор: Елена Коваленко