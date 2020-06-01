Карантин в Украине: 76% ресторанов возобновили работу, прибыли сократились в 3,5 раза

По данным OpenDataBot, за время карантина прибыли ресторанов в Украине сократились в 3,5 раза.

В Украине сейчас работает 76% ресторанов, которые возобновили свою работу после послабления карантина.

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Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Согласно сообщению, за 100% аналитики приняли последний день перед началом карантина – 12 марта. Спустя месяц, по состоянию на 12 апреля, работало только 32% заведений, а их обороты упали до 22%.

"С этого времени сфера общественного питания постепенно начала восстанавливаться. Сейчас в Украине работает 76% ресторанов, однако их оборот увеличивается не так быстро - 56%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время карантина прибыль ресторанов сократилась в 3,5 раза.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

С 11 мая Кабинет министров разрешил работу кафе и ресторанов на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами.

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