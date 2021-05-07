9 мая отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать по обычному графику.

"Укрпошта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на майские праздники

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая почта»

В воскресенье, 9 мая, отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать по обычному графику.

В понедельник, 10 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы, который является индивидуальным для каждого отделения.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.

"Укрпошта"

9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора.

С перечнем отделений, работающих 9 мая можно ознакомиться здесь.

С перечнем отделений, работающих 10 мая можно ознакомиться здесь.

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Авторы: Елена Коваленко, Павел Степанец