"Укрпошта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на майские праздники
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Новая почта»
В воскресенье, 9 мая, отделения и адресная доставка «Новой почты» будут работать по обычному графику.
В понедельник, 10 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы, который является индивидуальным для каждого отделения.
Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.
"Укрпошта"
9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения национального почтового оператора.
С перечнем отделений, работающих 9 мая можно ознакомиться здесь.
С перечнем отделений, работающих 10 мая можно ознакомиться здесь.
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