Кабинет министров Украины назначил Алексея Кучера главой Государственной регуляторной службы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
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"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Кучера Алексея Владимировича главой Государственной регуляторной службы Украины", - написал он.
Контракт о прохождении государственной службы с Алексеем Кучером заключен на период действия карантина.
Кто такой Кучер
Алексей Кучер возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию с 5 ноября 2019 года по 27 ноября 2020 года.
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