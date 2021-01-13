Контракт о государственной службе с ним заключен на период действия карантина.

Кабинет министров Украины назначил Алексея Кучера главой Государственной регуляторной службы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Кучера Алексея Владимировича главой Государственной регуляторной службы Украины", - написал он.

Контракт о прохождении государственной службы с Алексеем Кучером заключен на период действия карантина.

Кто такой Кучер

Алексей Кучер возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию с 5 ноября 2019 года по 27 ноября 2020 года.

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Автор: Дмитрий Шварц