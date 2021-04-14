Любченко назначен на должность сроком на пять лет.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

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"Члены правительства проголосовали за назначение Любченко Алексея Николаевича - главой Государственной налоговой службы Украины (с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет)", - написал он.

Что этому предшествовало

Кабмин назначил Любченко главой ГНС в апреле 2020 года на период действия карантина.

18 марта 2021 года КМУ объявил конкурс на должность главы налоговой. К отбору были допущены 9 кандидатов, включая Любченко.

В конце января ГБР открыла против него уголовное дело.

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Автор: Дмитрий Шварц