Вступление в силу экологической европейской пошлины CBAM с 2026 года приведет к потерям для украинской экономики, которая традиционно ориентирована на экспорт. По оценкам компании CMD-Ukraine, в результате действия CBAM Украина может потерять к 2030 году 6,4% ВВП, снижение объема экспорта может составить 6,3%, в том числе в ЕС - 9,8%, а сокращение количества рабочих мест - более 116 тыс. позиций. Об этом говорили во время Климатической платформы, которую организовала Федерация работодателей Украины: там CMD-Ukraine представила моделирование влияния механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) на украинскую экономику.

По словам эксперта CMD-Ukraine Евгения Иванова, самыми большими проблемами для украинских экспортеров при внедрении CBAM является неопределенность, непрогнозируемость и нехватка данных.

"Да, мы уже научились заполнять отчетность CBAM, но общий объем неопределенности остается очень высоким. В частности, мы пока не знаем эталонных значений выбросов парниковых газов в ЕС по нашим кодам УКТВЭД, которые будут действовать и как Евросоюз будет их менять, какой будет динамика стоимости CBAM-сертификатов, как ЕС будет расширять перечень товаров, подпадающих под действие CBAM и др.", - добавил в ходе дискуссии Сергей Лавриненко, генеральный директор ЧАО "Стальканат".

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По оценкам компании CMD-Ukraine, в результате действия CBAM Украина может потерять уже к 2030 году 6,4% ВВП. Снижение объема экспорта украинских товаров может составить 6,3%, в том числе в ЕС - 9,8%, а сокращение количества рабочих мест достигнет более 116 тысяч. Результаты представленных исследований и обсуждение первых результатов функционирования CBAM направят в профильные государственные органы.

"Мы подготовим обращение к правительству с нашим видением того, как эти проблемы должны быть решены", - сообщила Ольга Кулик, директор департамента экологии, энергетики и зеленой экономики Федерации работодателей Украины.

Ранее в GMK Center заявили, что для Украины очень важно получить отсрочку от действия механизма СВАМ. Более того: с юридической точки зрения, Евросоюз имеет весь необходимый инструментарий для того, чтобы такую отсрочку предоставить. В частности, в ст. 30 Регламента CBAM сказано, что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые имеют разрушительные последствия, Еврокомиссия может инициировать изменения и внедрить временные меры для преодоления этих исключительных обстоятельств. По мнению украинских экспертов и бизнеса, полномасштабная агрессия РФ против Украины полностью подпадает под критерии форс-мажора.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.