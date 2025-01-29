Искусственное удержание курса гривни НБУ подавляет экспорт и стимулирует населению скупать валюту, - расследование

Национальный банк Украины под руководством Андрея Пышного слишком озаботился удерживанием курса гривни, что позволило состоятельным украинцам больше скупать доллары и импортные предметы роскоши.

Об этом говорится в расследовании ДС "BMW и iPhone вместо инвестиций. Как НБУ поощряет "проедание" международной помощи".

По информации авторов , более половины международной помощи - $19,1 млрд ушло на нужды населения. В частности, $12,2 млрд купили физические лица в виде наличной и безналичной валюты, преимущественно в банках (отметим, что банки эту валюту покупают за гривню из резервов НБУ). Еще почти $7 млрд пошли на расчеты гривневыми карточками за рубежом и снятие наличных в иностранных банкоматах - это поддержка украинцев, которые находятся за пределами нашей страны.

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Издание отмечает, что значительную часть валютных расходов занимает непроизводительный импорт, стимулированный искусственно заниженным курсом. Например, в 2024 г. в Украине было зарегистрировано 69,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем в 2023 г.

"В такой экономической ситуации это вызывает вопрос о приоритетности расходов, потому что значительная часть этих автомобилей, очевидно, не касается потребностей фронта или критической инфраструктуры. Международная помощь, которая сейчас поддерживает Украину, не может продолжаться вечно. Вероятно, в ближайшие годы объемы финансовой поддержки существенно уменьшатся, потому что западные партнеры начнут сокращать расходы из-за собственных экономических проблем. Это серьезный риск для Украины, потому что без внешней поддержки платежный баланс станет еще более уязвимым. В такой ситуации политика НБУ не учитывает стратегическую перспективу. Сейчас искусственное удержание курса гривни позволяет населению скупать валюту по выгодному курсу, но это подавляет экспорт, а бизнес сталкивается с ограничениями в валютных операциях", - отмечают авторы.

Напомним, по данным НБУ, наша страна в 2024 г. получила значительную международную помощь в виде грантов и кредитов, ее объем составил $42 млрд. К этой сумме следует добавить еще $3,5 млрд, привлеченных на внутреннем рынке с помощью ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).