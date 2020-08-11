Зеленский заявил, что обещанная ипотека под 10% годовых уже работает

В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых случаях покупки жилья по ипотечным кредитам в Украине под 10% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%», - цитирует пресс-служба Зеленского.

10% годовых

По словам главы государства, одна из основных задач нынешней властной команды - ипотека в Украине под 10% годовых и меньше.

«Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках - ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% - мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья», - сказал президент.

Программа доступного кредитования

«В программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект с 1 июля. В нынешних условиях для банков доступная ипотека становится абсолютно коммерческим продуктом, в котором они заинтересованы. Растет и спрос, и количество заявок на него», - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый банк разработал свои программы и условия предоставления доступной ипотеки, например общая сумма, размер первого взноса, срок предоставления льготной ставки.

Главное условие для получения ипотеки

«Единственное стандартное условие - заемщики должны продемонстрировать банку наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит обслуживать этот кредит», - говорится в сообщении.

Хронология событий

В Минфине заявили, что на пути запуска ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения, связанные с пропиской.

22 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что считает вполне реальным снижение кредитной ставки по ипотеке до 10%.

23 июня 2020 года Шмыгаль заявил, что цель Кабинета министров - снизить ипотечную ставку до 7, а то и 5%.

2 июня 2020 года в НБУ заявили, что запуск ипотеки под 10% годовых в Украине возможен после завершения карантинных ограничений. Также для этого нужна правильная процентная политика банков и ряд юридических изменений.

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