Гигантское IPO Ant Group было сорвано китайскими властями.

Первичное публичное размещение акций основанного китайским бизнесменом Джеком Ма финансового гиганта Ant Group было сорвано в результате расследования о совладельцах компании, которое было проведено властями Китая.

Об этом сообщает Wall Street Journal. Как пишет издание, именно результаты расследования стали одной из причин срыва IPO.

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Правительственное расследование показало, что у компании сложная структура собственности. За слоями непрозрачных инвестиционных компаний, владеющих пакетами акций Ant Group, стоят несколько влиятельных китайцев с хорошими связями. Некоторые из них имеют политические связи, которые представляют собой потенциальную проблему для Си Цзиньпина и его ближайшего окружения.

Как пишет издание, Джек Ма и топ-менеджеры компании должны были получить миллиарды долларов в результате IPO компании, в ходе которого она была бы оценена в более чем $300 млрд.

В числе инвесторов Ant, которые вызвали беспокойство китайских властей, газета называет Boyu Capital, акционером которой является Цзян Чжичэн, внук бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя.

История конфликта Джека Ма с властями

Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».

После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале 2019 года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

28 января 2021 года стало известно о том, что основатель Alibaba готовит масштабную реорганизацию одного из своих стартапов.

2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.

3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.

5 февраля 2021 года Китай выдвинул основателю Alibaba новые требования для выхода на биржу.

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Автор: Елена Коваленко