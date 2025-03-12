Индекс Опендатабота - 2025: 'АТБ' вошла в первую десятку топовых предприятий Украины

Опендатабот опубликовал обновленный Индекс лучших предприятий Украины, составленный по результатам года. Всего на этот раз были проанализированы представители 21 отрасли, в том числе розничной торговли. Последняя с общим доходом в более чем пятьсот миллиардов гривен занимает 12,4%.

Лидерство в отечественном ритейле который год подряд сохранила за собой "АТБ". Компания согласно обновленному Индексу Опендатабота по финансовым показателям заняла первое место в категории "Розничная торговля" и вошла в перечень 10 лучших предприятий Украины.

Важно, что при составлении Индекса во внимание принимали не только финансовые показатели (годовую финансовую отчетность компаний за год), но и деловую репутацию бизнесов. "Построенный на финансовой отчетности и выручке компаний Индекс Опендатабота дает полную картину того, что происходило с украинским бизнесом", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

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"АТБ" много лет подряд имеет безупречную деловую репутацию и является примером патриотического и социально ориентированного бизнеса. Общая сумма благотворительной помощи от "АТБ" украинским военным, медицинским учреждениям, волонтерским организациям, пострадавшему гражданскому населению и т.д. в прошлом году преодолела историческую отметку 2 млрд грн.

Несмотря на вызовы военного времени компания наращивает объемы наполнения бюджетов всех уровней.

В течение прошлого года предприятиями корпорации "АТБ" было уплачено налогов и сборов на общую сумму 28,61 млрд грн. Этот показатель более чем на 4 млрд грн превысил финансовые результаты предыдущего года. Из указанной суммы в государственный бюджет в 2024 году было передано 18,61 млрд грн, в местные бюджеты направлено 6,52 млрд грн, а целевые государственные фонды получили 3,48 млрд грн.

Усилиями "АТБ" в разных уголках Украины в течение года было создано около двух тысяч новых рабочих мест, а десятки миллионов граждан имели бесперебойный доступ к гарантированно свежим продуктам и качественным товарам первой необходимости по честным ценам.