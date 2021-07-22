Компании нужны доказательства в относительной экологичности майнинга криптовалюты.

Американская автомобильная компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, снова будет принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили.

Об этом сообщает Reuters.

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"Наиболее вероятный сценарий — Tesla начнет снова принимать биткоины", - сообщил Илон Маск.

По словам Маска, необходимым условием для возвращения к таким расчетам является наличие доказательств, что майнинг (добыча) биткоинов минимум на 50% базируется на зеленой энергетике.

Заявления Илона Маска о биткоине:

19 февраля 2021 года Илон Маск раскрыл секрет успеха биткоина.

24 марта Tesla разрешила продажу электромобилей за биткоины. Такой способ оплаты стал доступным лишь для клиентов в США.

22 мая Илон Маск Илон сделал выбор между обычными деньгами и криптовалютой.

В мае Tesla приостановила прием биткоинов в качестве средства оплаты из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты.

27 мая 2021 года Илон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной и "поднял" курс биткоина.

4 июня 2021 года шутка Илона Маска обвалила курс биткоина.

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Автор: Павел Степанец