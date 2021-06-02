Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) указала компании Tesla, что СЕО компании Илон Маск дважды публиковал твиты о показателях компании без предварительного одобрения юристами.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Речь идет о твитах об объеме производства солнечных крыш Tesla и стоимости акций автопроизводителя.
Так, регулятор подверг сомнению твит о солнечных крышах, написанный Маском в июле 2019 года. Тогда СЕО Tesla сообщил, что компания хочет выпускать «около 1000 солнечных крыш в неделю к концу этого года».
В августе 2019 года Комиссия направила в компанию письмо о нарушении. Там ответили, что Маск не представил твит на рассмотрение юристов, однако позже они сочли его приемлемым. После этого регулятор направил автопроизводителю еще одно письмо. В компании возразили, что твит является «личным мнением» Маска и не требует разрешения юристов.
В то же время в Комиссии сочли, что твит касается финансового состояния компании и юристы должны были его одобрить.
В июне 2020 года регулятор сообщил адвокатам Tesla, что надеется разрешить ситуацию без обращения в суд. Однако в компании отказались «вступать в предметный диалог» по поводу твита от 1 мая.
Штраф
Осенью 2018-го SEC оштрафовала Tesla и лично Илона Маска на $40 млн после твита Маска, в котором он заявил, что готов сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции у инвесторов. Позже оказалось, что у него не было на это денег, и SEC расценила заявления, как манипуляцию на рынке ценных бумаг.
Несмотря на то, что после этого Илону Маску, как главе публичной компании, рекомендовали меньше публиковать в Twitter личные высказываний разного рода, 47-летний инженер называл Комиссию по ценным бумагам «Комиссией по обогащению для краткосрочных вкладчиков» и поменял имя своего аккаунта в соцсети из-за нового интернет-мема.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- В марте 2021 года акции Tesla за месяц упали на треть.
- 24 марта 2021 года стало известно о том, что американская компания Tesla разрешила расплачиваться за ее электромобили биткоинами.
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