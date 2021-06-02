В Комиссии по ценным бумагам США (SEC) считают, что СЕО автопроизводителя Tesla Илон Маск дважды публиковал твиты о показателях и планах компании без согласования с юристами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) указала компании Tesla, что СЕО компании Илон Маск дважды публиковал твиты о показателях компании без предварительного одобрения юристами.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Речь идет о твитах об объеме производства солнечных крыш Tesla и стоимости акций автопроизводителя.

Так, регулятор подверг сомнению твит о солнечных крышах, написанный Маском в июле 2019 года. Тогда СЕО Tesla сообщил, что компания хочет выпускать «около 1000 солнечных крыш в неделю к концу этого года».

В августе 2019 года Комиссия направила в компанию письмо о нарушении. Там ответили, что Маск не представил твит на рассмотрение юристов, однако позже они сочли его приемлемым. После этого регулятор направил автопроизводителю еще одно письмо. В компании возразили, что твит является «личным мнением» Маска и не требует разрешения юристов.

В то же время в Комиссии сочли, что твит касается финансового состояния компании и юристы должны были его одобрить.

В июне 2020 года регулятор сообщил адвокатам Tesla, что надеется разрешить ситуацию без обращения в суд. Однако в компании отказались «вступать в предметный диалог» по поводу твита от 1 мая.

Штраф

Осенью 2018-го SEC оштрафовала Tesla и лично Илона Маска на $40 млн после твита Маска, в котором он заявил, что готов сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции у инвесторов. Позже оказалось, что у него не было на это денег, и SEC расценила заявления, как манипуляцию на рынке ценных бумаг.

Несмотря на то, что после этого Илону Маску, как главе публичной компании, рекомендовали меньше публиковать в Twitter личные высказываний разного рода, 47-летний инженер называл Комиссию по ценным бумагам «Комиссией по обогащению для краткосрочных вкладчиков» и поменял имя своего аккаунта в соцсети из-за нового интернет-мема.

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Автор: Елена Коваленко