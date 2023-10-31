В Днепре цены на съемку жилья растут, в Харькове – падают.

Среди этих трех городов-миллионников аренда квартир самой дорогой является в Днепре, а самой дешевой — в Харькове. Как говорится в аналитике от Bird, которая есть в распоряжении УНИАН, цены на квартиры существенно отличаются в каждом из городов, а также имеют тенденцию к частым изменениям.

"В Днепре, например, цены растут, в Харькове – падают. Это прежде всего связано со спросом, активными обстрелами городов, сезонностью и общей стабилизацией рынка", – поясняют эксперты.

Итак, согласно статистике bird, в Харькове сейчас медиана стоимости аренды однокомнатной квартиры составляет 4 тысячи гривен в месяц. Двухкомнатную можно снять за 6 тыс. грн, трехкомнатную – за 7,5 тыс. грн. за месяц эти цены не изменились, однако по сравнению со второй половиной октября сейчас аренда трехкомнатки стала дешевле на 300 грн.

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Что касается Одессы, то арендовать там однокомнатку обойдется в 7,5 тыс. грн, что на 500 гривень дешевле, чем в конце сентября. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры за месяц не изменилась и составляет 10 тыс. грн. зато снять трехкомнатную обойдется теперь на полторы тысячи гривен дороже – 15 тыс. грн.

В Днепре за месяц аренда жилья значительно подорожала. Так, однокомнатная квартира теперь стоит 11 тыс. 850 грн, когда месяц назад была 9 тыс. грн. в свою очередь, двухкомнатка подорожала почти на 5 тысяч, до 17 тыс. 650 гривень. Трехкомнатную можно снять за 17 тыс. грн, что на две тысячи дороже, чем в конце сентября.

Стоимость аренды жилья в Украине

По подсчетам экспертов, в сентябре стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 11-19%, во Львове – на 2-11%. Последний год стоимость аренды во Львове превышала стоимость аренды в столице.

По состоянию на начало октября в Украине лишь пятая часть квартир (22%) казалась людям с домашними животными. Самые высокие показатели были в Черниговской области (29%), а самые низкие – в Житомирской (3,2%).

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