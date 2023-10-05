В Украине лишь пятая часть квартир сдается людям с домашними животными.

В Украине лишь пятая часть квартир - 22% - сдается людям с домашними животными. При этом показатели значительно отличаются от области к области.

Как говорится в исследовании UAnimals и Dim.Ria, самые высокие показатели в Черниговской области (29%), а самые низкие – в Житомирской (3,2%). Dim.Ria зафиксировали 15 782 квартиры, которые готовы сдавать людям с животными, среди 1820 – с новым ремонтом.

Аренду для людей с домашними любимцами предлагают и в домах, их всего 5272 по всей Украине. "40% таких предложений на Киевщине, 36,5% – в Киеве, 32,2% на Днепропетровщине и 36% – в Винницкой области", – говорят в Dim.Ria.

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В столице лишь 27% арендодателей сдают квартиры, где можно проживать с домашними животными

При этом больше всего предложений для аренды с животными в Печерском и Шевченковском районах, а меньше всего – в Деснянском. Это в основном двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Квартирный вопрос в Украине

В сентябре стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 11-19%, во Львове – на 2-11%. Эксперты отмечают, что последний год стоимость аренды во Львове превышала стоимость аренды в столице.

Текущий рост цен на аренду жилья аналитики называют "феноменом вымывания дешевых квартир". Поскольку во время высокого сезона в связи с повышенным спросом дешевые и доступные варианты недвижимости быстро "вымываются" с рынка. В результате остается больше дорогих или квартир по завышенной стоимости.

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