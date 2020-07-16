За последнюю неделю в Украине совершили более 900 кибератак на госорганы - Госспецсвязи

Заблокированы 5 DDoS-атак преимущественно на сайт Офиса президента Украины

Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 8 по 14 июля заблокировало 947 кибератак на государственные органы власти, что на 50% меньше, чем неделей ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

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Как атакуют

Около 48% из атак – атаки типа Brute Force (кибервзлом пароля путём перебора всех возможных вариантов ключа); 39% - типа Harvest Attack (техника, которую используют спаммеры для взлома электронной почты).

В частности, за указанный период Госспецсвязи заблокировала 5 DDoS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа), большинство из которых были осуществлены на сайт Офиса президента Украины.

Также CERT-UA в период с 8 по 14 июля зарегистрировало 2 тыс. 466 киберинцидентов.

Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (99% инцидентов).

История борьбы с кибератаками

С 1 по 7 июля 2020 года Госспецсвязи заблокировала 1 тыс. 888 кибератак на государственные органы власти, что на 80,3% меньше, чем неделей ранее.

15 июля 2020 года в Совете национальной безопасности и обороны Украины предложили закрепить на законодательном уровне стандарты услуг по киберзащите.

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