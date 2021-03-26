Теперь украинцам не придется отправлять письма с жалобами и стоять в очередях на прием.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запустила в тестовом режиме чат-бот в мессенджере Telegram для приема жалоб о нарушении прав покупателей.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Украинцы смогут пожаловаться на нарушение их прав за несколько кликов. Теперь не нужно отправлять письма или терять время в очередях на прием", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы оставить обращение, нужно указать данные заявителя, выбрать тип обращения (заявление, жалоба, предложение) и изложить суть вопроса. После этого необходимо будет ответить на дополнительные вопросы. К заявлению можно добавлять фото или документы.

В Госпродпотребслужбе отметили, что после завершения тестового периода функционал чат-бота усовершенствуют.

Цифровой формат

Господпотребслужба намерена предоставлять услуги в цифровом формате. В частности, готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации – оцифровка электронного реестра мощностей операторов рынка, введение электронных ветеринарных сертификатов, цифровизация фитосанитарных услуг и процессов, а также разработка онлайн платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей.

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Автор: Анна Нагорная