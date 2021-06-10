Более 10 компаний, большинство из которых – иностранные, заинтересованы принять участие в приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания».

Об этом пишет председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко в своей колонке для «Украинской правды».

Он напоминает, что ОГХК добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год. Это в разы превышает потребности государства, а потому компания на 90% ориентирована на экспорт. При этом Украина - одна из стран-лидеров по добыче титаносодержащих руд с долей на мировом рынке на уровне 4%.

Традиционно в мире предприятиями, занимающимися добычи титановых руд, оперируют частные инвесторы. «Государства оставляют за собой роль регулятора: выдаются лицензии, доходность регулируется уровнем ренты, а обеспечение внутренних потребностей в крайних случаях - квотированием. Государственная ОГХК является исключением из этого ряда, и исключением досадным, поскольку состояние компании в период с 2015-2019 трудно было назвать даже удовлетворительным», - отмечает глава ФГИУ.

В 2019 году Кабинет Министров внес ОГХК в перечень объектов, подлежащих приватизации, и началась подготовка к аукциону. Но из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, этот процесс затянулся. Кроме того, государство вело борьбу с олигархическими группами за восстановление реального государственного контроля над предприятием.

«После того, как Фонд установил полный контроль над предприятием, очистив ОГХК от коррупции и теневого менеджмента, мы получили четкий финансовый эффект: чистая прибыль компании выросла со 100 млн гривень в 2019 году до 340 млн гривень по итогам 2020 года», - подчеркивает Дмитрий Сенниченко.

Наконец, в апреле 2021 года проведение аукционов было разблокировано, ФГИУ провел все необходимые подготовительные процедуры для приватизации ОГХК. При этом, благодаря улучшению финансовых показателей компании, открытию информации о запасах и ряду других шагов Фонда, стартовая цена предприятия существенно выросла.

"С учетом этих факторов стартовая цена была увеличена на 1,6 млрд - с 2,1 млрд грн до 3,7 млрд грн», - отмечает председатель ФГИУ.

Он подчеркивает, что ОГХК станет первым очень большим объектом за 16 лет, после кейса «Криворожстали», который государство выставляет на приватизацию. И именно с продажи ОГХК в Украине стартует «Большая Приватизация».

"Мы смогли улучшить финансовые результаты компании, но речь идет об уже имеющихся резервах, которые просто перестали всплывать в карманы коррупционеров в обход госбюджета. Чтобы вывести предприятие на новый уровень и сохранить его конкурентоспособность нужны масштабные инвестиции в модернизацию. Эту задачу в полном объеме выполнят инвесторы», - отмечает Дмитрий Сенниченко.

При этом, покупая ОГКХ, инвестор берет на себя ряд экономических, социальных и экологических обязательств. К тому же, государство, в свою очередь получит, кроме цены продажи, дивиденды за работу компании в 2020/ 2021 годах, а также не менее 400 млн гривен инвестиций в предприятие.

"По состоянию на сегодня свою заинтересованность относительно участия в приватизационном аукционе уже проявили более десятка компаний. Подавляющее большинство - иностранные, уважаемые предприятия с долгой историей и прочными позициями на глобальном титановом рынке», - пишет глава ФГИУ.

Среди потенциальных покупателей, в частности, компании из Индии, США, Японии, Австралии. По словам Дмитрия Сенниченко, привлечения любой из этих компаний в качестве инвестора ОГХК, углубит интеграцию Украины в мировую экономику и станет действительно стратегическим шагом для государства.

«Конкурс по продаже ОГХК станет испытанием на способность объединяться и непреклонность всех ветвей власти и гражданского общества. И этот экзамен нам предстоит сдать как можно лучше, если мы стремимся к развитию Украины», - отмечает председатель ФГИУ.

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Автор: Иван Бойко