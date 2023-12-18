Из 6,8 млрд грн, поступивших банкам под управлением Фонда на 1 ноября этого года, 732,8 млн грн получено именно от погашения кредитов.

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц зафиксировали новую тенденцию: заемщики банков, выводимых с рынка, стремятся урегулировать свою задолженность, а не накапливать долги. Об этом говорится в статье на сайте "НВ.Бизнес".

Как говорится в материале, одним из направлений, которое способствовало увеличению поступлений от обслуживания кредитов, стало внедрение программ реструктуризации. В частности, для заемщиков-физлиц Фонд упростил условия погашения кредитов настолько, чтобы сделать расчет комфортным. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 000,00 грн в месяц для кредитов ипотеки; 5 000 грн для карточных кредитов на более 100 000 грн и 1 000 грн для других кредитов.

"Для юрлиц и ФЛП применяется индивидуальный подход – каждый кейс рассматривается индивидуально, решение о реструктуризации и ее условиях принимается в зависимости от предоставленных должником данных о его платежеспособности, документального обоснования необходимости реструктуризации и тому подобное. В случае готовности должника полностью погасить кредит в течение периода ликвидации банка применяются минимальные процентные ставки", – говорится в публикации.

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В Фонде рассказывают, что заявлений о реструктуризации поступает все больше. И это – значительный успех. Такая ситуация выгодна для всех сторон. "Заемщик может успешно продолжать ведение бизнеса; Фонд и банки под его управлением получают денежный поток для расчетов с кредиторами этих банков и возврата средств государству по займам предыдущих лет", - говорит заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Из 6,8 млрд грн, поступивших банкам под управлением Фонда на 1 ноября этого года, 732,8 млн грн получено именно от погашения кредитов. Средства, полученные от заемщиков банков, выводимых с рынка, являются одним из источников, за счет которых Фонд рассчитывается с кредиторами этих же банков, прежде всего, - не связанными с владельцами банка юрлицами и физлицами на суммы свыше 200 000 грн, гарантированные до полномасштабной войны. Напомним, гарантии по вкладам физлиц Фонд гарантирования выплачивает из собственных средств. Во время войны гарантии по вкладам составляют 100% вкладов, а через три месяца после завершения военного положения составят 600 000 грн.

В Фонде констатируют, что в банках, которые выводились с рынка в предыдущие годы, заемщики-юрлица прибегали к каким угодно стратегиям, чтобы не рассчитываться по долгам. На сегодня Фонд имеет на руках решений суда о взыскании долгов на 68 млрд грн. Дела еще на миллионы – на разных этапах судебного разбирательства, и это без учета исков, которые ведут уже новые держатели кредитов.