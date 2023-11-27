Финская компания может быть крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в Россию во всем западном мире.

Финская компания HD-Parts из Вантаа успешно экспортирует грузовики и запчасти к ним в Россию, и с начала войны осуществила поставки на миллионы евро. Об этом говорится в обнародованном расследовании Yle MOT.

Согласно расследованию, в Россию поставлялись запчасти для шведских грузовиков Volvo и Scania. Отмечалось, что HD-Parts получала запасные части для грузовиков напрямую с заводов в Китае, Гонконге, Тайване и других странах, а не от шведских автомобильных компаний.

В то же время HD-Parts категорически отрицает нарушение санкционных правил. Основатель и председатель правления компании Лассе Линдквист заявил, что таможня проверяла и давала разрешение на каждое отправление в Россию. Он заверил, что у него есть все необходимые документы.

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Линдквист при этом заявил, что не менее 3/4 оборота HD-Parts приходится на российский экспорт.

Журналисты ознакомились с перечнем запчастей, и оказалось, что многие из них запрещены для ввоза в РФ. Утверждается, что HD-Parts может быть крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в Россию во всем западном мире.

Кроме того, данные российской таможни показывают, что из Финляндии в Россию вывозили и грузовики. Так, за время войны в России оказалось около десятка бывших в употреблении грузовиков Scania и Volvo, а также полуприцепов других марок, которыми владела компания Idän Liikenteenvälittys IL из Лаппеенранта. Стоимость поставок составила сотни тысяч евро.

В то же время генеральный директор Idän Liikenteenvälittys IL Ристо Риихимяки заявил Yle, что никакие санкции не нарушает, а поставляет машины в страны Средней Азии.

Финляндия и Россия - отношения

22 ноября стало известно, что Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного. Причиной стало то, что российсие пограничники умышленно пропускали "искателей убежища", не проверяя документы.

Позже премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Финляндия может полностью закрыть границу с Российской Федерацией. В таком случае прошение о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в портах.

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