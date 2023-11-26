Премьер-министр страны отметил, что желающие получить убежище могут сделать это в аэропорту.

Финляндия может полностью закрыть границу с Российской Федерацией. Такое кардинальное решение будет принято в случае необходимости.

"Но у нас есть 1300-километровая граница с Россией, и она не огорожена", - цитирует издание Yle премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

При этом он указал, что сухопутная граница открыта как таковая, но пограничные пункты могут быть закрыты в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране

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"Прошение о предоставлении убежища можно подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в портах, но не на восточной границе", - указал политик.

Стоит отметить, что Закон о пограничной охране Финляндии позволяет централизованно подавать заявления о предоставлении убежища в определенных пунктах пропуска на границе страны.

Финляндия закрывает КПП на границе с РФ - что известно

22 ноября стало известно, что Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного. Причиной стало то, что российсие пограничники умышленно пропускали "искателей убежища", не проверяя документы.

При этом глава МВД Финляндии заявила, что закрытие КПП - "неизбежно" из-за действий россиян. Впервые о закрытии границы правительство страну сообщило 16 ноября.

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