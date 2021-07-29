«Фармак» запустил строительство инновационного центра в Киеве

Украинская фармацевтическая компания "Фармак" приступила к строительству инновационного комплекса, где будут проводиться разработки новых лекарственных препаратов.

В компании отметили, что комплекс строится со стратегической целью усовершенствовать работу, предоставить удобные офисные помещения для персонала, но, главное – расширить свой R&D (от англ. Research and Development), научно-исследовательский комплекс для разработки и испытания лекарств завтрашнего дня.

Новый центр обойдется "Фармак" в около 30 миллионов евро и будет открыт в 2023 году, а всего за последние 10 лет в научные исследования и разработки компания инвестировала более 100 миллионов долларов.

По словам исполнительного директора компании Владимира Костюка, решение о строительстве было принято еще несколько лет назад, так как компания расширяет географию присутствия (продукция "Фармак" представлена более чем в 30 странах) с портфелем лекарственных препаратов, и ресурсов существующего R&D уже не хватает.

В новом центре будут сосредоточены аналитические лаборатории с сотней жидкостных и газовых хроматографов и рядом ультрасовременных приборов, предназначенных для разработки и тестирования лекарственных средств, а также технологическая лаборатория со сложным оборудованием для разработки готовых лекарственных препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрения протоколов персонализированной медицины XXI века.

Помимо этого, в комплексе будут автоматизированы процессы: от получения сырья, материалов и стандартных образцов АФИ (активных фармацевтических ингредиентов), примесей, до сбора и хранения результатов аналитического контроля на всех этапах фармацевтической разработки.

В новом R&D центре планируется продолжить работу в трех основных направлениях: готовые лекарственные формы, собственные активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), а также инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года – биотехнологические АФИ. Все процессы будут оцифрованы и соответствовать современным регуляторным требованиям.

На базе нового комплекса оборудуют специальную локацию, где молодые специалисты, не являющиеся сотрудниками компании, смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств. Аналоги таких заведений распространены за границей, и "Фармак" хочет подобный опыт внедрить в Украине.

Согласно плану, из центрального коридора в здании, через стекло, можно будет наблюдать за лабораторными исследованиями вживую, так что посетители смогут стать на шаг ближе к миру разработок.

Автор: Григорий Бондарь