На наличном рынке обменные пункты Москвы принимают рубль по 100 и продают по 200 RU/USD.

Экономика России переживает сейчас смертельное пике в связи с приобретением статуса страны-агрессора.

Об этом написал старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар на своей странице в Facebook.

В частности, курс рубля с 24 по 28 февраля упал с 88 до 117 RU/USD.

"На наличном рынке обменные пункты Москвы принимают рубль по 100 и продают по 200 RU/USD. Курс рубля в коммерческом банке "Тиньков" вырос лишь в течение понедельника со 150 до 192 RU/USD", - отметил Кухар.

При этом США запретили своим резидентам покупать новые российские государственные ценные бумаги (запрет не коснулся продажи тех, которыми уже владели финучреждения) и ввел персональные санкции против Путина и его окружения. ЕС и Великобритания приняли, в целом, аналогичные решения в отношении российских олигархов. В Россию также запрещен экспорт высокотехнологичных товаров, в частности, компьютерных технологий и оборудования для добычи нефти и газа.

Также Самая ожидаемая санкция против РФ-отключение от международной системы расчетов SWIFT-так и не состоялась из-за отсутствия консенсусного решения стран-членов. Однако были заморожены корсчета четырех российских госбанков в долларах и евро, включая самый массовый "Сбербанк".

В США, ЕС, Великобритании на Швейцарии массово принимают решение о закрытии всех счетов россиян, из-за статуса агрессора страны происхождения. Это коснулось миллионов россиян. При этом банки не выдают деньги наличными сверх разрешенных лимитов, а просят предоставить счет для перечисления остатка вне европейской и американской юрисдикцией. Многие банки по собственной инициативе заблокировали расчеты по карточным платежам российских резидентов уже в понедельник.

Канада и все страны ЕС закрыли свое воздушное пространство и полностью прекратили авиасообщение с Россией, что, по мнению экспертов отрасли, делает неизбежным каскадное банкротство российских авиакомпаний в течение двух недель. Аэропорты РФ переполнены гражданами РФ, пытающимися массово покинуть страну.

В ответ на внешние вызовы РФ с 1 марта запретила валютные переводы по договорам займа в пользу нерезидентов России, что означает фактический дефолт по корпоративным долгам.

Резидентам России запрещено перечислять валюту на счета в банках за пределами России, что, фактически блокирует большинство экспортно-импортных операций, так как у покупателей российских товаров счета, как правило, находятся в их собственных юрисдикциях, а не в банках России.

Также обсуждается возможное замораживание/списание/частичное списание депозитов населения в российских банках в специальный фонд "войны"