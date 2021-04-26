45% студентов ищут подработку только по специальности.

Дистанционное обучение в вузах толкнуло две трети студентов к поиску первой работы.

Об этом пишет журнал НВ, ссылаясь на данные социологического исследования кадрового портала grc.ua.

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Как считают аналитики, новое поколение, которое пришло в офисы, обещает быть амбициознее и целенаправленнее, чем предшественники.

45% студентов хотят подрабатывать только по специальности, еще 22% ради солидной строки в резюме готовы на неоплачиваемую стажировку.

Небывалый интерес молодежи к раннему карьерному старту подтверждает и динамика поисковых запросов: например, в сентябре 2020-го в Google работу для студентов искали вдвое чаще, чем в том же месяце в доковидном 2019-м.

Рынок труда быстро отреагировал на рост запроса молодежи: количество вакансий для студентов, с небольшой зарплатой, на кадровых порталах в апреле 2021-го увеличилась вдвое по сравнению с этим же периодом 2020-го.

Только на портале ОLX Работа для студентов в 2020-м появилось около 15 тыс. новых вакансий.

Платить им тоже готовы достаточно щедро, учитывая полное отсутствие опыта: профессионально управляя сетями, новичок может заработать в среднем 17 тыс. грн в месяц, менеджер по продаже — 15 тыс. грн, а юному помощнику директора заплатят около 10 тыс. грн.

«Студенты теперь рвутся в продажу, IТ и банковскую сферу — именно там, по данным портала grc.ua, сейчас больше всего претендентов. И хотя финансовая независимость до сих пор является основным фактором для начинающих карьеристов, исследования портала показывает, что еще больше их мотивирует желание дополнить резюме красивым строкой и получить практический опыт», — утверждают аналитики.

Что этому предшествовало

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек.

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 млн человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

23 апреля 2021 года НБУ опубликовал инфляционный прогноз, согласно которому благодаря возобновлению экономической активности в Украине в 2021 году уровень безработицы снизится и в среднем за год будет составлять 9,1%.

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Автор: Елена Коваленко