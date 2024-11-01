ДОТ не может и не хочет: военный возмутился низким качеством продуктов на фронте

Он акцентирует, что ДОТ до сих пор не наладил систему контроля качества продуктов, попадающих в армию

Военный и блогер Кирилл Сазонов публично выступил против проблемы некачественных продуктов для ВСУ, которые закупает Государственный оператор тыла (ДОТ).По его словам, ситуация с поставками еды военным является неутешительной, а глава ДОТ Арсен Жумадилов не способен наладить этот процесс.

"Как военнослужащий я вынужден присоединиться к обсуждению проблемы Государственного оператора тыла и констатировать, что ДОТ действительно не стал той структурой, которая способна навести порядок в поставках для войска продуктов и других важных вещей", - заявил Сазонов.

Военнослужащий цитирует слова из интервью руководителя ДОТ, где тот заявил, что процесс контроля качества урегулирован. Но двумя неделями ранее Жумадилов сказал, что ДОТ не имеет полномочий контролировать качество.

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"Больше всего зацепило заявление о том, что даже в киевских супермаркетах можно найти некачественные овощи и фрукты. Очевидно, что Жумадилов так и не понял разницы между покупателем, который заходит в магазин, и военным, который сидит в окопе", - пишет Сазонов.

Он акцентирует, что ДОТ до сих пор не наладил систему контроля качества продуктов, попадающих в армию. По мнению военного, Госоператор тыла "просто не умеет, не может и даже не хочет" это делать, поэтому мы до сих пор видим новости "о накачанном водой мясе курицы, в котором нашли шприц".

"Это связано с тем, что ДОТ до сих пор создает такие условия для поставщиков, что нормальные компании даже не подходят к госзакупкам. Все обещают разогнать мафию, которая сидит на госзаказах, а потом успешно с ней сотрудничают", - пишет он.

Военный добавил, что ДОТ создали и потому, что Минобороны закупало продукты по прямым контрактам, без торгов на Прозорро, что создавало коррупционные риски. Но ДОТ также часто прибегает именно к прямым закупкам.

"Говорят, что Жумадилов хочет объединить ДОТ и Агентство оборонных закупок и возглавить этого нового монстра. Страшно представить, что будет с закупкой оружия", - заключил блогер.

Напомним, ранее СМИписали, что Госоператор тыла не выполняет свои функции и выборочно наказывает поставщиков.