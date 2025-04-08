Директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста убежден, что именно любовь к техническим специальностям открывает путь к новой индустриализации Украины.

До 2022 года промышленность обеспечивала две трети ВВП, и сейчас, несмотря на общее падение, именно промышленность остается опорой, поддерживающей смежные отрасли и держащей всю экономику.

После открытия морских границ и логистических изменений промышленность продолжает жить и наращивать экспорт. Поэтому сейчас очень важно сохранить производственные мощности, чтобы иметь потенциал для быстрого восстановления после победы. Такое убеждение высказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко на Международном форуме PRNext, прошедшем в Киеве.

Он принял участие в панели "Индустриальная Украина: миф, реальность или упущенный шанс", в которой также приняли участие представители компаний Интерпайп, Новая почта, НПП "Атлон Авиа" и группы компаний "Новые Продукты".

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"Победа обязательно наступит. Но готовиться к ней нужно уже сейчас, изнутри. Это значит: иметь потенциал для быстрого взлета. Мы либо примем все импортное - товары, технологии, специалистов, - либо сохраним собственную экономику и производственные мощности, чтобы самостоятельно производить сталь и развивать смежные отрасли", - отметил Давыденко.

При этом он подчеркнул, что самое главное для Украины - сохранить человеческий потенциал, ведь многие уехали, многие на фронте.

"Мы уже потеряли значительную часть технического, научного и производственного ресурса. Это критическое направление, на которое нужно делать ставку. Мы не можем позволить себе импортировать инженеров и технических специалистов - должны возвращать своих и любовь к профессии", - подчеркнул он.

Директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста убежден, что именно любовь к техническим специальностям открывает путь к новой индустриализации Украины.

"Это не старая советская индустрия, а современная, где ІТ интегрируется в инженерные, металлургические и горные специальности, формируя обновленную промышленную основу страны. Речь идет не о металлурге, который овладел ІТ, а об ІТ-специалисте, который выбирает работу в промышленности. Именно такой подход и формирует новую индустриализацию Украины", - считает он.

Также он подчеркнул, что украинский бизнес в Европе требует не преференций, а равного доступа к ресурсам и справедливых правил.

"Это базовые условия, которые должно обеспечить государство для развития промышленности. Однако для успеха нужно больше - эффективное взаимодействие бизнеса и государства, создание международной репутации и бренда. С другой стороны, украинский бизнес уже имеет новую бренд-характеристику - несокрушимый", - добавил он.

Напомним, ранее Метинвест Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании Метинвест Политехника. Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.