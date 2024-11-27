Депутатов предупредили, что табачные корпорации сговорились провалить законопроект Минфина о повышении акцизов

Табачные корпорации затеяли игру, направленную на провал законопроекта Минфина 11090 о повышении акцизных сборов на табачные изделия. В ход пошли такие инструменты лоббистов как законопроектный спам и попытки втянуть законодателей в бесконечную бесплодную дискуссию о второстепенных деталях в системе налогообложения табачных изделий.

Об этом заявил Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Он напомнил, что уже нельзя медлить с принятием предложенного Минфином законопроекта, ведь речь идет о немедленной необходимости увеличения бюджетных поступлений для финансирования обороны в следующем году.

"В процессе рассмотрения в Верховной Раде законопроект Минфина вызвал сопротивление со стороны крупных табачных корпораций. В то время как публично они выступают в поддержку законопроекта, "за кулисами" они сговорились провалить проект в целом. Но со стороны табачных корпораций мы наблюдаем использование старых, но действенных приемов лоббистской драматургии для задержки или провала голосования. Они активно создают хаос и пустой информационный шум вокруг этого законопроекта, чтобы запутать законодателей. Для этого они поднимают второстепенные вопросы и используют другие манипуляции, пытаясь переключить на них внимание депутатов", - пояснил хитрости табачного лобби Тарас Загородний.

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По его словам, стратегия "заспамить" и "заболтать" законопроект неважными деталями даст корпорациям возможность законсервировать старую модель налогообложения: когда ставки акцизов растут лишь на 20% ежегодно, а их расчет в гривне вместо евро полностью нивелирует дополнительные поступления в бюджет из-за рисков девальвации национальной валюты. Усилиями табачного лобби государство получит меньшие поступления, хотя законопроект Минфина о повышении акцизных ставок дает Украине возможность существенно увеличить бюджетные поступления - только в первый год дополнительно более 5 млрд грн.

Эксперт призвал законодателей игнорировать эти игры лоббистов и принять предложенный Минфином законопроект. Тогда как авторы законопроектного спама и дискуссий о второстепенных аспектах акцизной реформы просто стремятся запутать законодателей - создать впечатление, что законопроект Минфина 11090 несовершенен, что, в конце концов, должно стать причиной отложения голосования, втягивания представителей депутатского корпуса в бесконечные бессмысленные обсуждения, или вообще провала инициативы Минфина.

Впрочем, по словам Загороднего, именно к этому и стремятся табачные корпорации, "сбивая" законопроект о повышении акцизов. Но государство из-за этих игр лоббистов потеряет время и миллиарды бюджетных поступлений.

"Мы должны помнить: уже идет обратный отсчет до начала 2025 бюджетного года, поэтому именно сейчас депутаты должны принять базовый законопроект 11090. Это позволит наполнять бюджет по новым ставкам уже с первых дней нового года. Кроме того, провал законопроекта сейчас уже в следующем году предоставит его противникам новые аргументы - "налоговое законодательство должно быть предсказуемым", "налоговые изменения нельзя вносить на бегу внутри года" и такие подобные мантры", - предупредил Загородний о недопустимости отложения голосования за повышение ставок акцизов.

Он призвал депутатов проигнорировать законопроектный спам и мнимую дискуссию, чтобы законодатели не стали заложниками манипуляций табачных корпораций, а бюджет получил надлежащие средства от повышения акцизов.

"Некоторые вопросы важны в деталях. Но совсем не принципиальные для основной сути законодательной инициативы Минфина: ставки акцизов должны вырасти для наполнения бюджета. Однако корпорации используют второ- и даже третьестепенные несущественные детали, чтобы запутать ситуацию. А Украина тем временем будет терять время, когда бюджет уже может наполняться акцизами по новым повышенным ставкам. Но Украина не может терять ни время, ни деньги, иначе мы будем терять финансирование для армии и обороны", - подчеркнул эксперт.