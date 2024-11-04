Начало полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года не просто изменило условия для ведения бизнеса — оно разрушило те основы, на которых строилась экономика Украины в течение предыдущих десятилетий. Инфраструктура была повреждена, логистические цепи прерваны, доступ к основным ресурсам и рынкам сбыта стал проблемным. Вследствие этого многие предприятия были вынуждены закрыться, особенно в регионах, подвергшихся интенсивным российским атакам.

Украинская экономика продемонстрировала удивительную устойчивость, в частности, благодаря тому, что некоторые отрасли смогли быстро переориентироваться. Металлургия пережила серьезные потери из-за боевых действий на востоке Украины и разрушения крупных металлургических комбинатов. В то же время возросла активность в сфере производства металлоконструкций для оборонного и строительного сектора, особенно на западе страны.

Строительная отрасль также понесла значительные потери, однако здесь мы наблюдаем логическую тенденцию — спрос на восстановительные работы, в том числе инфраструктурные проекты, растет. Предприниматели вынуждены переориентироваться на восстановление разрушенных объектов и реализацию новых инфраструктурных проектов, отвечающих новым требованиям безопасности и энергетической эффективности.

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Новые рынки сбыта, особенно на западноевропейском пространстве, начали открываться тем компаниям, которые сумели быстро реорганизовать свою логистику и производство.

Стратегии выживания украинского бизнеса

Украинские предприниматели вынуждены были перестроить большое количество процессов в собственных компаниях. Выживший бизнес учился на ходу, вводя инновации в свои операционные процессы. Если до войны украинские компании могли планировать свою деятельность на годы вперед, то теперь приоритетом стала гибкость и готовность к быстрой адаптации на следующие 3-6 месяцев.

Особое внимание сейчас уделяется управлению человеческим капиталом. Поскольку многие квалифицированные работники были мобилизованы или вынуждены переехать, компании столкнулись с острым дефицитом кадров. Для решения этой проблемы предприятия, которые имели для этого ресурсы, ввели внутренние учебные программы. Наиболее активно к обучению работников привлеклись компании, обслуживающие государственный оборонный заказ — от легкой промышленности до производства дронов и оружия. Однако в условиях мобилизации предприятиям нужно сконцентрировать усилия на создании рабочих мест, которые смогут занять женщины, демобилизованные из Сил обороны, а также специалисты предпенсионного и пенсионного возраста.

Инновации, особенно в IT-сфере, а также изменения в финансовом планировании, также сыграли ключевую роль в выживании бизнесов. Быстрая цифровизация действий позволила компаниям понизить издержки и повысить эффективность управления ресурсами. Если раньше активная диджитализация являлась конкурентным преимуществом на относительно спокойном рынке, то сейчас это — предпосылка выживания, особенно для бизнесов, ориентированных на массового потребителя.

Все то же можно сказать о финансах. Большинство успешных бизнесов и крупных производственных холдингов сделали акцент на внутренних инвестициях и поиске источников финансирования с кратким циклом возврата. В военное время критически важно иметь резервы и сохранять ликвидность, поэтому большинство инвестиционных решений на рынке направлены на проекты с высокой оборачиваемостью капитала и поддержку направлений с устойчивым денежным потоком.

Опыт нашей компании — "Вартис", работающий на рынке торговли металлопрокатом и производства металлических изделий — доказывает необходимость гибкого управления имеющимися ресурсами и реакцией на изменение потребностей рынка и клиентов. За 2 года мы открыли 10 новых металлоцентров по всей стране, ориентируясь на запрос крупных, средних и малых заказчиков о доступности металла здесь и сейчас. Мы понимаем, что потребность клиента в быстрых решениях с нашей стороны обусловлена ​​их производственными потребностями и такими же запросами клиентов и заказчиков. Такая потребность сейчас возникает у производителей металлоконструкций для оборонной промышленности и строительства инфраструктурных объектов. Поэтому для нас является приоритетом обеспечение быстрой поставки качественного металлопроката, который будет отвечать всем нормам и требованиям, предъявляемым при строительстве таких объектов. Это позволяет "Вартис" не только сохранять клиентскую базу, но и расширять ее.

Мы в одной лодке: что бизнес дает государству и чего ждет от него

Модель взаимодействия бизнеса и государства во время полномасштабной войны во многих аспектах коренным образом изменилась. Бизнес активно поддерживает армию, финансирует волонтерские инициативы и помогает переселенцам. Компании стали не только источником экономической стабильности, но и важными партнерами государства, когда для страны наступили по-настоящему тяжелые времена. Многие предприятия создают специальные фонды для поддержки украинских военных или приобщаются к восстановлению поврежденных городов и инфраструктуры. Поддерживая армию, социальные и культурные проекты, бизнес заявляет о своем желании и стремлении развиваться в Украине, инвестируя в независимость и государственность.

В то же время украинский бизнес нуждается в стабильности и предсказуемости во взаимодействии с государством. В условиях войны предприниматели понимают, что государственная политика должна меняться в соответствии с новыми реалиями, однако эти изменения должны быть постепенными и обоснованными. Стабильность курса гривны и снижение инфляции важны для того, чтобы предприятия могли привлекать кредиты на выгодных условиях. В то же время, бизнес готов к обоснованному повышению налогов при условии, что эти средства будут эффективно использоваться на нужды войны и восстановления страны.

Завершение войны не означает автоматического возвращения к старой реальности. Точнее — мы можем быть уверены: как "до войны" уже не будет никогда. Да и воспроизводить довоенную модель экономики Украины, как и модель взаимодействия бизнеса и государства, нет необходимости.

Государству следует настроиться на партнерство с бизнесом. Этого партнерства было недостаточно в предыдущие периоды, но оно стало критической потребностью во время войны и будет такой же необходимостью после ее завершения. Ведь именно в тандеме с предпринимателями можно обеспечить быстрое экономическое восстановление. В этом партнерстве государство будет играть роль рефери, устанавливая прозрачные и справедливые правила игры, одинаковые для всех участников, а бизнес станет движущей силой возрождения экономики, создания рабочих мест и повышения благосостояния общества. Четкие и стабильные правила позволят строить планы на будущее, инвестировать в развитие и самое главное — работать на восстановление страны.

Чему нас в итоге научит война?

Война стала катализатором трансформаций в мышлении бизнесменов, их методах ведения дел, управлении людьми и ресурсами. Предприниматели оказались в условиях, требовавших скорых решений и стратегической гибкости для выживания. Главные уроки, извлеченные бизнесом из этого кризиса, очерчивают новую реальность, в которой компании готовы не только к адаптации собственной бизнес-модели к войне, но и к активному участию в дальнейшем восстановлении государства.

В условиях, когда государство гарантирует прозрачные и понятные правила ведения бизнеса, а предприниматели получают возможность планировать свою деятельность в стабильной среде, у страны есть шанс успешно пройти восстановление и стать новым экономическим феноменом послевоенной Европы. Главное для нас сейчас – осознать приобретенный опыт и конвертировать его в экономическую экспансию Украины, в экономический успех страны.

Роман Анзин — генеральный директор компании VARTIS, более 10 лет опыта корпоративного управления. VARTIS — украинский оператор рынка металлопроката, ведущий украинский металлотрейдер.