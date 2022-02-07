Экономист отмечает, что споры между субъектами хозяйствования и фискалами должны рассматриваться судами.

Эксперты называют обыски на предприятиях металлургической компании "Метинвест" безосновательным давлением на крупный бизнес.

Как говорится в сюжете "5 канала", это давление происходит со стороны налоговой и правоохранительных органов. Так они за счет предпринимателей пытаются залатать дыры в госбюджете.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объясняет усиление давления на крупный бизнес экономическими и политическими причинами.

"Не хватает средств, есть серьезный бюджетный дефицит – не удалось даже повысить плату работникам полиции. И есть надежда вытрясти больше денег из крупного бизнеса", – заявил Бортник.

В свою очередь, экономист Борис Кушнерук отмечает, что споры между субъектами хозяйствования и фискалами должны рассматриваться судами, и здесь нет предмета для деятельности правоохранителей.

"И то, что начинают маски-шоу с использованием правоохранительных органов с возбуждением уголовных дел – это само по себе является непринятым", – подчеркнул эксперт.