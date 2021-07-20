Сейчас в Чехии проживает почти 180 тысяч граждан Украины.

Без украинских трудовых мигрантов, количество которых ежегодно растет, экономика Чехии не выживет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис сказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

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"Согласно последней переписи населения, к украинцам в Чехии себя отнесли более 53 тысяч граждан. Это те, которые уже являются гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения. Но в то же время данные миграционных процессов последних лет свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. Потому что по данным чешской статистики, сейчас в Чехии проживает почти 180 тысяч граждан Украины", - сказал Перебийнис и добавил, что среди украинцев есть те, кто учится, занимается бизнесом, но подавляющее большинство приехали с целью работы.

"Вообще, без украинских рабочих рук, и это подтверждают практически все, Чехия сегодня не смогла бы жить. Ее экономика просто бы остановилась. И эта страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, менее 3%. Это означает, что во многих отраслях здесь некому работать", - сказал Перебийнис.

По его словам, высокие темпы экономического роста в Чехии за последние годы и трудовая миграция чешских граждан за границу создали дефицит рабочей силы как квалифицированных, так и неквалифицированных работников, что побудило правительство Чехии внести изменения в законодательство относительно упрощения процедуры оформления разрешения на трудоустройство иностранцев и принять специальные программы по привлечению трудовых мигрантов из других стран, и прежде всего из Украины.

"Здесь существует консенсус относительно того, что если уже сюда будут приезжать какие-то трудовые мигранты, то это должны быть украинцы", - сказал посол и добавил, что программы по привлечению украинцев на льготных условиях на работу называются "режим Украина" или "проект Украина".

"В течение последних лет квота для работников из Украины в рамках этих программ увеличилась вдвое - с десяти до двадцати, а теперь уже и до 40 тысяч человек в год. По словам чешских работодателей, украинские работники очень трудолюбивы, они быстро учатся, у них практически отсутствует языковой барьер и поэтому они чрезвычайно здесь ценятся", - сказал посол.

Зарплата в Украине

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.

Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планируют искать работу в Украине, а в Польшу выезжает каждый второй соискатель за рубежом.

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Автор: Виталий Саенко