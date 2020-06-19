Бахматюк будет добиваться компенсации после решения Верховного суда по банку "Финансовая инициатива"

Бахматюк отметил, что суд фактически признал вину Нацбанка в падении "Финансовой инициативы".

Решение Верховного суда о неправомерности действий Нацбанка Украины (НБУ) по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка позволяет экс-владельцу банка Олегу Бахматюку требовать компенсации и дает дополнительный аргумент к предлагаемому им урегулированию по вопросу долгов этому банку и VAB Банку.

"После недавнего принятия Верховной Радой "банковского" закона мы не можем вернуть себе банк, но будем обращаться за компенсацией по всем процедурам, имеющим правовой характер. Самое главное - суд признал очевидную вещь, что банк неправомерно вывели с рынка, что он мог работать и был достаточно ликвиден", – сказал Бахматюк по телефону. Об этом пишут Українські новини.

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Он напомнил, что изначально указывал на незаконность дисконтирования Нацбанком облигаций внутреннего госзайма, что повлекло за собой признание "Финансовой инициативы" неплатежеспособной. "К сожалению, за эти пять лет банк превратился в ничто. Но это была уже принципиальная задача доказать свою правоту, и такая историческая справедливость важна для меня и для команды", – сказал бизнесмен.

Бахматюк отметил, что суд фактически признал вину Нацбанка в падении "Финансовой инициативы". "А значит, в половине того долга, в котором меня обвиняют, они виноваты сами. Выходит, что это было сознательное доведение банка до банкротства. Мы этот аргумент используем и в международных судах", – пояснил экс-владелец.

Он также напомнил о принятом 5 июня Печерским райсудом Киева решении об отмене постановления о возобновлении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместителем генпрокурора Виталием Касько. "Уже неделя, как это решение оглашено. Оно уже в Генпрокуратуре, и я надеюсь, что генпрокурор выполнит это решение суда", – сказал бизнесмен.

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