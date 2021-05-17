В Днепропетровской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает строительство моста через канал Днепр-Донбасс, а также двух транспортных развязок. Эти искусственные сооружения являются составной частью одного из важнейших объектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, строящейся с "нуля" в Днепропетровской и Полтавской областях. Подробности хода строительства сообщаются на официальной странице "Большой стройки" в Facebook.

В настоящее время на стометровом мосту, возведенном над каналом Днепр-Донбасс, устанавливаются барьерное и перильное ограждения. В ближайшие дни подрядчик приступит к устройству двух слоев асфальтобетонного покрытия.

Развязка, расположенная в Петриковском районе, включает путепровод длиной 75 метров и шириной 10,5 м. Ее строительство было начато в октябре прошлого года. Здесь уже завершено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, в настоящее время уже устанавливается барьерное ограждение, после чего на финальном этапе будет нанесена дорожная разметка и окрашены элементы искусственного сооружения. Развязка будет соединять трассу Н-31 с дорогой О041201 "Петриковка-Шульговка".

Вторая развязка находится в Царичанском районе возле села Проточи над дорогой Т-04-12 "Каменское-Жемчужное". Протяженность путепровода здесь составляет 45 метров. Его начали строить в ноябре 2020 года. Сейчас уже проходит устройство крепления конусов и системы водоотведения, вскоре начнется монтаж перильного и барьерного ограждения с последующей укладкой двух слоев асфальтобетона.

Ранее компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" уже построила в Днепропетровской области более 28 км трассы Н-31, которая прокладывается "с нуля" и в итоге обеспечит комфортное сообщение между Днепром и Киевом. Для завершения строительства трассы в пределах Днепропетровской области дорожникам осталось проложить около 30 км. Их строительство начнется уже в этом году.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о завершении реконструкции моста через Хаджибейский лиман возле Одессы. Мост был расширен до шести полос и значительно улучшил транспортное сообщение Одессы и Киева.

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Автор: Иван Бойко