Онлайн-ритейлер Amazon получил чистую прибыль в размере $26,9 млрд за 12 месяцев, завершившихся 31 марта.
Читайте такжеВпервые в истории акции «Amazon» стоят дороже $3 тысячКак сообщает MarketWatch, это больше, чем прибыль Amazon за предыдущие три полных года, с 2017 по 2019 год, — $24,7 млрд.
За первый квартал 2021 года чистая прибыль Amazon составила $8,107 млрд. За аналогичный период годом ранее онлай-ритейлер получил чистую прибыль $2,535 млрд. Выручка достигла $108,518 млрд (+44%) против $75,452 млрд в прошлом году, передает kommersant.
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