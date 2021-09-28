MiningWorld Ukraine 2021 - 6-я Международная выставка машин, оборудования и технологий для горнодобывающей, угольной и строительной промышленности

Ведущие отечественные и мировые производители представят все самые эффективные технологии, оборудование и технику для развития и модернизации горнодобывающей отрасли.

MiningWorld Ukraine - это индустриальное мероприятие, которое имеет большую долю международных компаний. География компаний-участниц выставки включает лучшие предложения из: Германии, Великобритании, Китая, Польши, Турции, Украины.

Среди участников крупнейшие игроки рынка горного машиностроения и поставщики технологий: Caterpillar, Liebherr, JCB, SANY, Epiroc, NKMZ, Scania, Sandvik, METCO, Flowex, CFT, Hidromek, Deutz, MAZ, Zitron, XCMG, Koppern, Dalgakiran, Geoplast, Son -Mak и другие.

Вживую будут представлены бульдозеры, экскаваторы, автомобили, самосвалы, буровые установки и другая техника.

MiningWorld Ukraine - единственная международная бизнес-платформа в Украине для прямого контакта производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов и крупных строительных, дорожно-строительных компаний, заинтересованных в закупках машин и оборудования для добычи, обогащения, транспортировки полезных ископаемых, а также строительства крупных зданий, дорог и других инфраструктурных объектов.

Основные разделы выставки:

Горное машиностроение

Карьерная и специальная техника

Машины и оборудование для перемещения и транспортировки полезных ископаемых

Решения для поиска и разведки полезных ископаемых

BuildTech: дорожно-строительная спецтехника и технологии

Автоматизация процессов на добывающем предприятии

Безопасность горных работ

Очистка воды и воздуха. Экологический мониторинг

Строительные технологии в горном деле

Ассоциации, профессиональные объединения, медиа

Сертификация и обучение

Традиционно организатор - ООО "Премьер Экспо" (Hyve Group) совместно с партнерами пидготув ряд мероприятий деловой программы, рассматривают наиболее важные вопросы и проблемы развития и модернизации горнодобывающей промышленности в Украине.

Особое внимание специалистов вызывает Форум: "Недра – драйвер экономического развития Украины", организуемый при поддержке Государственной службы геологии и недр Украины, Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ), группы компаний K-MINE.

На выставку приглашаются руководители предприятий, топ-менеджеры горнодобывающих компаний, металлургических и горно-обогатительных предприятий, проектных организаций и высших учебных заведений, а также государственные структуры природоохранного, геологического и экологического направлений, охраны труда, горного надзора.

Выставка пройдет с 5 по 7 октября 2021 в выставочном центре "Козак Палац", в Запорожье по адресу ул. Победы, 70б

Бесплатный бейдж посетителя можно получить на сайте выставки

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Автор: Григорий Бондарь