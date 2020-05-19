165 семей не могут получить квартиры из-за Офиса генпрокурора - блогер

В Киеве очень много строек ведется на участках, которые принадлежат не городу, а Минобороны, МВД, СБУ или прокуратуре.

Более 165 семей ждут ввода в эксплуатацию ЖК «Владимирский», который затягивается из-за бездействия Офиса генпрокурора. Об этом заявил политический обозреватель Александр Аронец на своей странице в фейсбук.

«Ни для кого не секрет, что украинские силовые структуры имеют в своем распоряжении земли, которые они отдают под жилую застройку. В Киеве очень много строек ведется на участках, которые принадлежат не городу, а Минобороны, МВД, СБУ или прокуратуре. Часть квартир в этих новостройках передается застройщику в оплату строительства, а часть руководство ведомства распределяет среди своих сотрудников – очередников, ветеранов, инвалидов. Поэтому, как правило, заказчик заинтересован в скорейшем завершении строительства. Но, как оказалось не всегда. Почти в центре Киева, напротив Владимирского рынка и неподалеку от римско-католического Костела Святого Николая, недавно завершилось строительство жилого комплекса «Владимирский». Землю под застройку еще в 2003 году выделила Генеральная прокуратура Украины (теперь – Офис генпрокурора), которая получает в собственность 15% квартир. Она же является и заказчиком строительства. По состоянию на сегодня жилой комплекс готов, но возникли проблемы с оформлением документов, из-за которых люди не могут заселиться в собственные квартиры. Почему-то Офис генпрокурора как распорядитель земельного участка и заказчик работ медлит с тем, чтобы забрать свою долю жилья, и подписать необходимые бумаги. Из-за этого ГАСИ отказывается вводить жилой комплекс в эксплуатацию», - написал Александр Аронец.

Он сообщил, что застройщик был вынужден подать в суд, чтобы защитить права 165 семей, которые не могут заселиться в собственные квартиры из-за бездействия Офиса генпрокурора.

«Застройщик неоднократно обращался к Генпрокурору с просьбой забрать свои квадратные метры и ввести жилой комплекс в эксплуатацию. Писал официальные письма, просил о личном приеме, но ответа не было. В целом ГПУ должен получить дополнительных 400 квадратных метров жилья бизнес-класса, стоимость которых по сегодняшним ценам не менее 20 млн гривень. Но Офис генпрокурора молчит. В результате, из-за формальности не могут заселиться в новое жилье 165 семей. В том числе, работники прокуратуры, которые ожидают в квартирных очередях десятки лет. Чтобы защитить их интересы, застройщик был вынужден подать в суд и заставить прокуратуру принять квартиры на баланс после 17 лет (!) ожидания. Очень странная история. Офис генпрокурора не хочет получить от застройщика ведомственные квартиры в элитном жилом комплексе в самом в центре Киева?», - поинтересовался политический обозреватель

Александр Аронец заявил, что заложниками бездействия стали люди, которые инвестировали свои деньги в строительство жилья, в том числе, для работников прокуратуры.

«Объясните, пожалуйста, почему? Что вам мешает? Или вашим сотрудникам уже не нужно новое жилье? Почему заложниками вашего бездействия должны быть обычные люди, которые купили квартиры в ЖК «Владимирский», инвестировали свои деньги в строительство, в том числе, вашего жилья, ваши очередники, ветераны прокуратуры? Сначала введите дом в эксплуатацию, а уже потом разбирайтесь в нюансах. Этого ждут много людей», - призвал политический обозреватель.