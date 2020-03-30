Пенсионеров предупреждают об участившихся во время карантина случаях мошенничества

Одна из мошеннических схем – рассылка фальшивых СМС от имени НБУ.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предупредил пожилых людей об активизации неправомерной деятельности мошенников во время карантина, сообщается на сайте фонда.

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По данным ПФУ, одна из схем, используемых злоумышленниками, - это рассылка фальшивых СМС-сообщений от имени Национального банка Украины о выплате дополнительной тысячи гривень, анонсированной ранее президентом и министром социальной политики Украины.

«Таким образом, злоумышленники, пользуясь сложной ситуацией в стране, пытаются спекулировать на доверии украинцев, побуждают пенсионеров звонить и вводят их в заблуждение с целью завладеть средствами. Пенсионный фонд Украины предупреждает и предостерегает украинцев быть бдительными и не вестись на провокации», - говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что все официальные выплаты от государства, в том числе единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен пенсионерам, у которых пенсия составляет менее 5 тыс. гривен, будут осуществляться исключительно путем перечисления средств на счета в уполномоченных банках или доставляться пенсионерам почтальонами «Укрпошты». О начале таких выплат Пенсионный фонд Украины сообщит безотлагательно.

Также в фонде призвали звонить в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам, указанным на официальном сайте ПФУ.

Как сообщал УНИАН, пенсионеры, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн, в апреле получат одноразовую выплату в размере 1 тыс. грн, а в мае правительство проведет индексацию трудовых пенсий. Размер индексации составит 11%.

Также в мае вводятся доплаты в размере 500 грн к пенсии для пенсионеров, достигших 80 лет.