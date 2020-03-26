Крупнейшее металлургическое предприятие Украины отчиталось об убытке в 2,3 миллиарда гривень

Чистый доход от реализации продукции компании в прошлом году составил 62,4 млрд грн.

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2019 года получил чистый убыток в 2,3 млрд грн против прибыли в 2018 году в 9,5 млрд грн, сообщается на сайте предприятия.

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Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции компании в прошлом году составил 62,4 млрд грн, тогда как в 2018 году чистый доход компании составил 68 млрд грн.

Сообщается, что чистый убыток компании по итогам 2019 года обусловлен значительным падением цен на металлопродукцию на мировых рынках наряду с ростом основных затрат предприятия (повышение железнодорожных тарифов и цен на энергоносители, а также увеличение экологического налога, платы за аренду земли и фонда оплаты труда).

Отмечается, что несмотря полученный в 2019 году убыток комбинат не остановил запланированную программу модернизации и инвестировал в развитие производства 415,4 млн долл. Из них операционные затраты составили 116 млн долл., а капитальные – 299,4 млн долл.

Приоритетными сферами для инвестиций стали: обновление мощностей, природоохранная деятельность, повышение уровня производственной безопасности, выполнение масштабной инвестиционной программы предприятия.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.