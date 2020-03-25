В Украине резко подешевела аренда квартир: в столице сдают двушку за 6 тысяч

Впрочем, такая цена будет действительна только несколько месяцев, после владельцы предложат уже другие условия.

В Украине стоимость аренды недвижимости из-за карантина резко обвалилась. Спрос упал на 70-80%, а цены пришлось опускать почти на 30-40%. К примеру, двушку в Киеве недалеко от метро можно арендовать за 6 тысяч гривень в месяц.

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Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на эксперта в сфере недвижимости Максима Бабуряка.

По его словам, сразу с началом карантина спрос на квартиры снизился на 70-80%. Все, кто до этого сдавал квартиры посуточно, полностью лишились своих клиентов и начали искать постояльцев на несколько месяцев. В результате цены пришлось резко снижать.

"Сейчас очень сложно сдать квартиру. Просмотров нет, риелторы остались без работы. Если раньше на хороший объект в эконом-сегменте могло быть по 3-5 просмотров в день, сейчас даже не звонят", - рассказывает Бабуряк.

Если раньше стоимость аренды однокомнатной квартиры стартовала от 8 тысяч гривень, сейчас такую же квартиру можно снять за 4-6 тысячи гривень. Некоторые предлагают двушки по цене в 6 тысяч гривень, однако и на такие предложения желающие не находятся.

Правда, как поясняет риелтор, такая цена будет действительна только несколько месяцев, после владельцы предложат уже другие условия. Бабуряк советует: сразу договариваться об аренде минимум на год и прописывать в договоре, как и при каких условиях может быть повышена цена.