Гончарук считает, что коррупцию в строительстве нужно "системно мочить"

Премьер отметил, что принятие решения о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции находится на финальной стадии.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что строительная сфера - одна из самых коррумпированных и подход к ее очищению должен быть системным.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция - УНИАН), к сожалению, и вообще строительная сфера - одна из наиболее коррумпированных. Там коррупцию необходимо, сорри, "мочить" системно. Это тот случай, когда, наверное, уволить всех проще и взять новых честных людей. Это связано с некоторыми организационными трудностями", - сказал премьер.

"Я скажу так: мы на финальном этапе принятия этого решения. Вероятно, что так это и произойдет (ликвидация ГАСИ - УНИАН). Сегодня на правительстве мы это не обсуждали, когда у нас будет готовое решение, мы честно выйдем и скажем: мы решили сделать так и так", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в середине января 2020 года Гончарук назвал хорошей идеей ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

По его словам, правильной системой является ответственность архитектора от начала и до конца строительства.