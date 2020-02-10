"Очищаем отрасль от коррупции": Гончарук сообщил об увольнении одиозных лесоводов

По словам премьер-министра, после выявленных нарушений уволены руководители лесхозов в Харьковской и Закарпатской областях.

После выявленных нарушений уволены руководители лесхозов в Харьковской и Закарпатской областях, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

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"Очищаем лесную отрасль от коррупции - уволены одиозные лесоводы в Харьковской и Закарпатской областях.

Почти месяц назад я поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу - провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. По моему поручению в Гослесагентстве проводится полный аудит деятельности, а главное - начался процесс вычищения области от коррупционеров", - отметил глава правительства.

По его данным, уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга - многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь из числа областных руководителей.

«Также впечатляющими оказались результаты проверки ГП «Гутянское лесное хозяйство» в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен. Объемы незаконных рубок на предприятии оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия - 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупке транспортных средств без согласования с Гослесагентством», - сообщил Гончарук.

Он добавил, что вся эта информация передана в правоохранительные органы. Теперь они должны провести полноценное расследование, а виновные - понести ответственность.

«Напоминаю всем, что правила игры изменились. Мы ко всем коррупционерам доберемся», - подчеркнул премьер.

Он также напомнил, что в начале февраля правительство запустило торговлю всей необработанной древесиной на электронных аукционах.

«Это прозрачное ценообразование и выведение на рынок древесины из тени. Кстати, еще осенью мы запустили онлайн-реестр заготовки древесины и электронную карту рубок! Отныне каждый украинец может ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок: https://lk.ukrforest.com», - подытожил Гончарук.

Как сообщал уНИАН, в январе премьер-министр Гончарук поручил новому главе Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрею Заблоцкому провести аудит и кадровую чистку всех предприятий в подчинении ведомства.В первую очередь это должно было коснуться областей с высокой лесистостью - Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черниговской и Волынской.