Правительство с апреля запустит онлайн-аукционы по продаже древесины

Использование электронных сервисов призвано уменьшить коррупцию на рынке лесоматериалов.

Правительство с апреля 2020 года запустит онлайн-аукционы по продаже древесины, а также внедрит систему электронного учета древесины.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

“С апреля 2020 года запускаем пилотный проект е-аукционов по продаже древесины. А также внедряем единую государственную систему электронного учета древесины”, - написал он.

Читайте такжеЧерез 3-5 лет в Украине будут качественные дороги между всеми большими городами - Гончарук

По его словам, продажа лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных е-сервисов обеспечит надлежащие объемы продаж по открытой процедуре с конкурентными условиями.

“Это снизит коррупционные риски и увеличит поступления в госбюджет”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило электронный реестр лесорубочных билетов и онлайн-карту рубок для контроля законности вырубки лесов.