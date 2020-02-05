Рада одобрила в первом чтении законопроект об инвентаризации украинских лесов

По словам главы профильного комитета парламента, законопроект не об учете древесины, а о стратегии обращения с лесами.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс Украины, который предусматривает проведение инвентаризации украинских лесов.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2379 проголосовали 374 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко отметил, что целью принятия этого документа является внедрение национальной инвентаризации и получение обобщенной информация о лесах в масштабе.

"По сути, законопроект не об учете древесины, это о нашей лесной стратегии. Это очень важный законопроект для того, чтобы мы наконец-то начали реформирование лесного хозяйства", - сказал он.

В пояснительной записке к документу сказано, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 миллионов гривень ежегодно.

Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 миллиона гривень до 12,6 миллиона гривень в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники.

Справка УНИАН. В Украине с апреля 2015 года действует 10-летний мораторий на вывоз леса-кругляка за пределы территории Украины с целью сохранения украинских лесов от массовой вырубки.

При этом Гослесагентство и профильные ассоциации неоднократно призывали правительство снять мораторий из-за его неэффективности.

На сегодня лесохозяйственную отрасль и экспорт в Украине регулирует Закон "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".