В Киеве построят новые дома и ТРЦ

Киевсовет передал под застройку жилыми комплексами и ТРЦ ряд земельных участков в разных районах столицы.

Киевсовет передал под застройку жилыми комплексами и ТРЦ ряд земельных участков в разных районах столицы.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были поддержаны сегодня на сессии Киевсовета большинством депутатов.

Так, ГП «Укринвестбуд» передали в постоянное пользование земельный участок площадью 0,04 га на ул. Академика Заболотного, 15-Г в Голосеевском районе под строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом. Определенная нормативно-денежная оценка земли - 987 тыс. грн. Участок свободен от капитальной застройки. Размер земельного налога минимальный - 1% (9 тыс. 872 грн).

В аренду на 5 лет ООО «Рембудмашкомплекс» передан земельный участок площадью 0,4 га на ул. Антона Цедика, 14-а в Шевченковском районе под строительство жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом. Определенная нормативно-денежная оценка земли - 14 млн 353 тыс. грн., она застроена нежилыми зданиями, которые находятся в собственности общества. Размер арендной платы составит 3%, или 431 тыс. грн.

В аренду на 5 лет ООО «ЖК Кибальчича» передан земельный участок на ул. Николая Кибальчича, 1 в Днепровском районе для строительства жилого комплекса площадью 0,9 га. Определенная нормативно-денежная оценка земли – 12,6 млн грн. Размер арендной платы составит 0,14%, или 17,6 тыс. грн.

Также в аренду на 5 лет депутаты передали ООО «Столичная проектно-строительная компания» под строительство жилищно-офисного, торгового комплекса с наземными и подземными паркингами и встроенно-пристроенными помещениями общественного, социального и торгового назначения участок площадью 0,15 га на ул. Академика Туполева, 12 в Шевченковском районе. Определенная нормативно-денежная оценка земли – 3,3 млн грн. Размер арендной платы составит 3%, или 99 тыс. грн.

Кроме того, Киевсовет возобновил договоры аренды земельных участков для строительства жилищно-офисно-торговых комплексов.

Так, с ОАО «Центр агропромышленных технологий» обновлены два договора аренды земли на ул. Салютная, 2-б в Шевченковском районе (от 18 октября и от 30 августа 2004 года) по застройке участков площадью 5,5 га и 2,6 га. На этих землях располагались и частично еще существуют здания выставочно-промышленно-торгового комплекса, в собственности общества.

Киевсовет возобновил договор с ООО «Сантанна» (от 18 июля 2005 года) об аренде 0,2 га под строительство жилого дома с подземным паркингом на ул. Коперника, 25 в Шевченковском районе. Участок свободен от капитальной застройки, сейчас там остатки разрушенного здания.

Возобновлен на 10 лет также договор с ООО с иностранными инвестициями «Дикергофф (Украина)» (от 20 января 2009 года) об аренде земельного участка площадью около 1 га для реконструкции с достройкой, эксплуатации и обслуживания целостного имущественного комплекса на ул. Красноткацкой, 73 в Деснянском районе.

Кроме того, депутаты, в частности, изменили целевое назначение ранее отведенного земельного участка для обеспечения жилищного строительства. Речь идет об участке площадью 2,3 га на ул. Электротехнической, 43, который передавался ООО «Мустанг Автоплюс» «для эксплуатации и обслуживания открытой автостоянки». Согласно сегодняшнему решению, это назначение заменено словами "для строительства жилых домов с нежилыми помещениями».

Также на сегодняшнем заседании депутаты приняли ряд решений по отводу земельных участков под строительство торгово-офисных комплексов и магазинов. Так, переданя земля на пересечении ул. Драйзера и ул. Электротехнической; на ул. Академика Туполева, 18д лит «В»; в пер. Василия Жуковского, 16; ул. Гродненской, 11-г; ул. Новоконстантиновской (завершение строительства комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей); на ул. Канальной (также для завершения комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей); на ул. Оноре де Бальзака (въезд в село Троещина); на просп. Степана Бандеры, 34-а (напротив озера «Вербное»).