По словам политолога, увольнение Ляпиной, можно даже не пытаться объяснить результатами ее работы, скорее, здесь большое влияние оказывают внутренние течения во власти.

Резонансное увольнение Главы государственной службы Ксеньи Ляпиной показало, что новая власть не готова слушать аргументированную критику.

Об этом заявил политолог, руководитель стратегической группы "София" Андрей Ермолаев.

"Ксения Ляпина, на мой взгляд, один их опытных государственников. Но она относится к категории людей неудобных. Это сложные люди. Всегда со своим мнением, за словом в карман не полезут. Я смотрю по поведению нового режима, несмотря на демонстрируемую открытость, любовь к селфи, неудобных людей они не любят. Они не знают, как с ними быть. Они привыкли говорить сами. Поэтому им сложно слушать других, которые владеют словом, да еще и аргументированным", - заявил Ермолаев.

По словам Ермолаева, увольнение Ляпиной, можно даже не пытаться объяснить результатами ее работы, скорее, здесь большое влияние оказывают внутренние течения во власти.

"Много событий, связанных с принятием решений, подготовкой проектов, их объяснением, кадровые решения – связаны уже с какими-то мелкими внутренними интригами. Нет смысла искать какие-то сложные объяснения. Скорее всего, кто-то просто в новом составе Кабмина, как раньше говорили, "подсидел" госпожу Ляпину. Ну а сообщили об этом в Фейсбуке", - заявил Ермолаев

Как сообщалось ранее, о своем увольнении Ксения Ляпина узнала из Фейсбука министра экономики Украины Тимофея Милованова. К тексту об увольнении Ляпиной Милованов добавил фотографию статьи, в которой Ляпина критиковала министра.