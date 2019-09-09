Nissan и Sony остановили свои заводы из-за тайфуна

В Nissan заявили, что их заводы затопило и обесточило, а в Sony сообщили, что закрыли свой завод из-за отключения электроэнергии.

Японские компании Nissan и Sony временно приостановили работу своих заводов из-за перебоев с электроснабжением в результате тайфуна "Факсай".

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Об этом сообщило Громадське.

"В Nissan заявили, что их заводы в городах Оппама и Йокогама затопило и обесточило. В Sony сообщили, что закрыли свой завод по производству PlayStation 4 из-за отключения электроэнергии", - информирует Bloomberg.

Отмечается, что энергетическая компания Cosmo Energy Holdings Co. прекратила работу двух установок для переработки нефти на заводе в городе Тиба, а мобильный оператор NTT Docomo Inc. сообщил о сбоях в работе связи в регионе Канто.

Авиаперевозчик ANA Holdings Inc. отменил 55 внутренних рейсов.

Как пишет BBC, в результате тайфуна в Токио около 900 тысяч домов остались без электроэнергии.

С приближением тайфуна около 390 тысяч человек в префектурах Канагава, Сидзуока и Токио получили уведомление об эвакуации.

9 сентября тайфун "Факсай" обрушился на столичный регион: префектуры Токио, Тиба и Канагава. По данным японского метеорологического агентства, "Факсай" двигался со скоростью ветра 216 км/ч. В агентстве предупредили о возможных оползнях и наводнениях после сильного дождя.