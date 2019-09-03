Правительство переименовало четыре министерства и создало два новых

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

Кабинет министров Украины принял решение об объединении и реорганизации некоторых министерств. Соответствующее постановление от 2 сентября № 829 опубликовано на правительственном портале.

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Так, с целью оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и в соответствии с пунктами 9 и 91 статьи 116 Конституции Украины правительство переименовало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство развития громад и территорий; Министерство экономического развития и торговли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Министерство экологии и природных ресурсов в Министерство энергетики и защиты окружающей среды; Министерство по делам ветеранов в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также реорганизовано Министерство аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Министерство энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды; Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Кабмин создал Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, реорганизовав путем преобразования Министерство информационной политики и возложив на образованный центральный орган исполнительной власти задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, которые ликвидируются.

"Ликвидировать Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта. Образовать Министерство цифровой трансформации Украины, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления путем преобразования", - говорится в решении правительства.

Соответствующим актом предусмотрено, что центральные органы исполнительной власти, которые образуются путем реорганизации других центральных органов исполнительной власти, являются правопреемниками имущества, прав и обязанностей реорганизуемых органов; центральные органы исполнительной власти, которые прекращаются в соответствии с этим постановлением, продолжают выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мероприятий по созданию и/или реорганизации центральных органов исполнительной власти, которым передаются полномочия и функции центральных органов исполнительной власти, которые прекращаются.

Министерству финансов поручено во время подготовки предложений о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" предусмотреть расходы, необходимые для обеспечения выполнения этого постановления.