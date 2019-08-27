Johnson & Johnson оштрафовали в США на $572 миллиона из-за опиоидного скандала

Ранее генеральный прокурор Оклахомы обвинил Johnson & Johnson в том, что из-за своих обезболивающих, способных вызвать зависимость, компания способствует эпидемии распространения опиоидов и в целом наркотического кризиса.

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson решением судьи из штата Оклахома оштрафована на 572 миллиона долларов. В понедельник, 26 августа, судья Тэд Болкмэн постановил, что компания должна выплатить крупную сумму за сбыт обезболивающих препаратов, способных вызвать зависимость.

По мнению суда, Johnson & Johnson своими действиями повышает медикаментозную зависимость населения. В компании уже заявили, что подадут апелляцию на решение о штрафе, передает «Немецкая волна».

Ранее генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер обвинил Johnson & Johnson в том, что из-за своих обезболивающих, способных вызвать зависимость, компания способствует эпидемии распространения опиоидов и в целом наркотического кризиса. При этом Хантер потребовал для компании штрафа в размере 17 миллиардов долларов.

Судебный процесс также был направлен против других производителей - Purdue Pharma и Teva. Но они согласились на штрафные выплаты в размере 270 миллионов долларов и 85 миллионов долларов соответственно, тем самым предотвратив судебные разбирательства. В США рассматривается еще ряд подобных дел.